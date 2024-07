OM ‍: Aubameyang en Arabie Saoudite, c’est brûlant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM est plus incertain que jamais puisque la menace saoudienne se rapproche pour Marseille dans le dossier de l’attaquant gabonais, auteur de 30 buts l’an passé.

Meilleur joueur de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Pierre-Emerick Aubameyang attire logiquement les convoitises en Arabie Saoudite. La saison 2023-2024 de l’international gabonais a été très prolifique et si Pablo Longoria souhaite conserver l’ancien attaquant d’Arsenal en dépit de son salaire colossal, il doit faire face à la menace de la Saudi Pro League. Ces derniers jours, la tendance était plutôt à ce que « Auba » reste à Marseille au moins une saison de plus afin d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



عاااااااااااااااااااااااااااجل — الرياضية :



نادي #الشباب يقترب من حسم صفقة اوباميانغ 😨😨😨😨💣💣



🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ pic.twitter.com/COmJu8yfee — سهم (@1SMi_) July 1, 2024

Mais les choses pourraient rapidement évoluer dans le sens inverse puisque selon le média saoudien Rafad Agency, le club saoudien d’Al Shabab serait sur le point de finaliser la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. Une information qui demande confirmation dans les médias français pour prendre de l’ampleur, mais qui fait d’ores et déjà trembler les supporters de l’OM sur les réseaux sociaux. Il faut dire que l’Olympique de Marseille court après un grand attaquant depuis de nombreuses années et avait enfin trouvé un joueur de classe internationale à ce poste d’avant-centre.

Aubameyang en route pour l'Arabie Saoudite ?

Auteur de 30 buts dans une équipe en grande difficulté, Pierre-Emerick Aubameyang est indiscutablement le facteur X ce cette équipe et son départ représenterait un énorme coup dur pour le club phocéen. Il n’y a finalement que sur le plan financier qu’un potentiel transfert de « PEA » en Saudi Pro League serait une bonne nouvelle puisque l’OM toucherait sans doute une belle indemnité de transfert en plus d’économiser le salaire colossal du Gabonais, estimé à près de 700.000 euros par mois dans la cité phocéenne. Reste maintenant à voir si Mehdi Benatia et Pablo Longoria parviendront à éviter le départ d’Aubameyang, ou si l’information se confirmera dans les jours à venir.