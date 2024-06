Jonathan Clauss viré de l’OM par Benatia

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’avenir de Jonathan Clauss s’écrit plus que jamais en pointillés. A un an de la fin de son contrat, le défenseur droit de 31 ans pourrait quitter l’OM lors de ce mercato estival.

Très irrégulier cette saison, Jonathan Clauss a profité d’une concurrence très modeste à son poste en Equipe de France pour valider son ticket pour l’Euro 2024. Cette sélection est assez incompréhensible aux yeux d’une majorité de supporters marseillais, qui n’ont pas vraiment apprécié la saison du natif de Strasbourg en Provence. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont sans doute été surpris eux aussi, alors qu’ils ont reproché à Jonathan Clauss son état d’esprit lors des derniers mois. En janvier dernier, le nouveau conseiller sportif Mehdi Benatia a même fait son maximum pour trouver un point de chute à l’ancien piston du RC Lens… en vain. Alors que son profil intéresse Naples d’après les derniers échos, Jonathan Clauss pourrait faire ses valises et quitter l’OM cet été, à un an de la fin de son contrat.

C’est ce que désire ardemment l’état-major du club phocéen selon Mohamed Bezzouaoui, chroniqueur pour Le Club des 5. « Pour Clauss, le club veut littéralement le dégager. Il est sur la sellette depuis longtemps. En interne ça s’active pour lui trouver une porte de sortie.Ils espèrent qu’il préformera à l’Euro pour s’en séparer plus facilement. Le club a déjà mandaté une agence pour s’en séparer » a publié le chroniqueur sur son compte X. Autant dire que pour Jonathan Clauss, cela risque de sérieusement s’accélérer dans les semaines à venir puisque l’OM fera tout ce qui est possible pour s’en débarrasser en misant notamment sur un bon Euro de la part du latéral droit de 31 ans. Sur les réseaux sociaux, certaines rumeurs font état d’un potentiel transfert à Nice, où il retrouverait Franck Haise, l’entraîneur qui a réussi à le faire briller du côté de Lens. Quoi qu’il en soit, Pablo Longoria et Mehdi Benatia se sont déjà mis en quête d’un nouveau latéral droit afin de lui succéder.