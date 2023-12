OM ‍: Aubameyang déjà vendu ‍? L'Arabie saoudite arrive

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

A l'OM cet hiver, le marché des transferts s'annonce particulièrement mouvementé. Pierre-Emerick Aubameyang, pourtant en grande forme, pourrait quitter le navire...

L'OM va mieux depuis quelque temps en Ligue 1. Les hommes de Gennaro Gattuso ne sont pas flamboyants dans le jeu mais font le nécessaire pour enchainer les victoires. Désormais revenus dans le bon wagon, les Phocéens peuvent légitimement croire en leurs chances de terminer sur le podium en fin de saison. Pour cela, il faudra aussi peut-être que Pablo Longoria mette la main au portefeuille pour renforcer l'effectif mais que dans le même temps, des joueurs importants ne partent pas. A l'OM plus qu'ailleurs, tout semble possible, surtout que l'Arabie saoudite aurait une idée en tête qui peut faire peur aux fans et observateurs du club olympien...

Aubameyang, la peur venue d'Arabie saoudite

En effet, selon les informations du spécialiste du marché des transferts, Ekrem Konur, Pierre-Emerick Aubameyang suscite l'intérêt de la Saudi Pro League. Pas mal de clubs ont apparemment un oeil sur lui et une offre de contrat devrait lui être faite. Quand on connait le pouvoir financier du championnat saoudien, l'inquiétude peut exister dans ce dossier. Surtout qu'à 34 ans, PEA n'aurait sans doute plus l'opportunité de signer un tel contrat. L'ancien joueur d'Arsenal est encore sous contrat jusqu'en 2026 à l'OM. En cas d'offres, Pablo Longoria demandera une belle somme. Si sportivement, le Gabonais sera dur à remplacer, une vente serait quasiment inespérée vu son âge. Depuis son arrivée à l'OM l'été dernier, Aubameyang a inscrit 12 buts pour 7 passes décisives délivrées en 23 matchs disputés toutes compétitions confondues. L'OM, qui a des ambitions en Europa League et en Ligue 1, serait bien inspiré d'anticiper le coup ou de se montrer très ferme.