Accord OM-Aubameyang, Marseille finalise avec Chelsea

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les choses s'accélèrent dans le dossier Pierre-Emerick Aubameyang, puisque l'attaquant de Chelsea et l'Olympique de Marseille auraient trouvé un accord. Maintenant, l'OM doit accepter les conditions financières exigées par le club londonien pour vendre son attaquant, même si un miracle est possible.

Après l’échec de la piste menant à Iliman Ndiaye, l’attaquant ayant choisi de prolonger à Sheffield, et l'absence de réponse d'Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille a accéléré le pas dans l’autre dossier chaud du moment, celui de Pierre-Emerick Aubameyang. Lié encore un an avec Chelsea, mais poussé vers la sortie par les Blues, l’attaquant international gabonais était favorable à une signature avec l’OM, mais encore fallait-il formaliser cet accord de principe. Ce lundi soir, Marc Mechenoua et Sports Zone confirment que Pablo Longoria et les agents d’Aubameyang ont trouvé un terrain d’entente pour un contrat de deux saisons.

L'OM tient enfin le remplaçant d'Alexis Sanchez

Ces dernières heures, Marseille et Aubameyang se sont mis d’accord sur un bail de 2 ans mais Chelsea réclame près de 6 millions d’euros pour libérer l’ex-Stéphanois de sa dernière année de contrat. #Mercato #TeamOM — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 17, 2023

Désormais, le patron de l’Olympique de Marseille doit négocier avec les responsables de Chelsea, et du côté du club anglais, on est prêt à laisser partir l’attaquant pour 6 millions d’euros précise le journaliste de Goal. De son côté, L'Equipe affirme que du côté de Stamford Bridge, il est même envisagé de libérer totalement Aubameyang sans rien exiger, ce qui ferait évidemment les affaires de l'Olympique de Marseille. L'OM est en effet contraint de faire un effort salarial pour recruter celui qui a brillé lors de son prêt de six mois à Barcelone l'an dernier. Dix ans après avoir quitté l'ASSE pour Dortmund, l'attaquant de 34 ans n'a jamais été aussi proche d'un retour en Ligue 1.