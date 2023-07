Aubameyang à l'OM, ça s'accélère ‍!

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est très loin d'en avoir terminé avec son mercato estival. Le club phocéen a des vues sur Pierre-Emerick Aubameyang, lequel est placardisé par Chelsea.

A Marseille, les fans et observateurs de l'OM espèrent que le mercato va s'accélérer dans les prochaines heures. Cela devrait être le cas, au vu de la situation sur la Canebière. La nouvelle saison pointe le bout de son nez, avec le retour de la Ligue 1 et des barrages de Ligue des champions à disputer. Pablo Longoria va donc devoir passer la seconde pour renforcer l'effectif de Marcelino. Pour le moment, seuls Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi ont signé à l'OM. Trop peu aux yeux du club phocéen, qui veut encore attirer des joueurs de qualité et expérimentés. Raison pour laquelle Pablo Longoria a mis ses forces dans la signature de Pierre-Emerick Aubameyang ces dernières heures.

Aubameyang à l'OM, ça devient sérieux

Selon les informations de The Athletic, des négociations ont débuté entre Chelsea et l'OM pour l'ancien de Saint-Etienne. Il apparait que le Gabonais est de plus en plus chaud à l'idée de rejoindre la formation de Marcelino. Gros bémol, le coût total de l'opération pour les Phocéens. Car Aubameyang gagne plus de 185.000 euros par semaine. Pour rejoindre Marseille, un accord devra être trouvé pour afin de soulager l'OM. Encore sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Chelsea, l'attaquant de 34 ans a la balle dans son camp et un départ arrangerait toutes les parties. Les prochaines heures nous en diront plus sur cette potentielle arrivée à l'OM. Un nouvel échec après celui d'Iliman Ndiaye ferait tâche sur la Canebière, alors que le temps presse. Pour le moment, Marseille compte seulement Vitinha comme numéro 9 de métier. Alexis Sanchez n'a pas donné sa réponse concernant l'offre qui lui a été faite. A Pablo Longoria de trouver les bons arguments pour boucler ses pistes prioritaires, sous peine de se mettre un peu plus la pression.