OM, attention à l'arnaque Vitinha

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

L’Olympique de Marseille multiplie les pistes en cette fin de mercato hivernal dans l’optique de recruter un nouvel attaquant de pointe. Pour Walid Acherchour, il ne faut toutefois pas confondre vitesse et précipitation.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille traverse à nouveau une période de chantier. Pablo Longoria l’avait annoncé lors de sa conférence de presse bilan de mi-saison, aucune arrivée ne se ferait sans départ. En d’autres termes : chaque départ serait compensé d’une arrivée. Si l’on s’en tient à son adage, la vente d’Elye Wahi lors de ce mercato hivernal doit pousser la direction phocéenne à recruter un joueur pour combler le vide laissé par le nouveau joueur de l’Eintracht Francfort. Toutefois, celle-ci ne doit pas aller trop vite, selon Walid Acherchour, lequel privilégie l’arrivée d’un buteur en prêt pour ensuite mettre le paquet l’été prochain sur un attaquant de niveau Ligue des champions.

« Il ne faut pas se jeter sur un numéro 9 à 25 bâtons »

« Est-ce que De Zerbi a raison d’être exigent ? Oui, il veut la meilleure équipe. On n’est pas surpris de sa communication. Il ne faut pas oublier que cette équipe n’a qu’un match par semaine. Elle est plutôt bien placée dans ce championnat. Il ne faut pas faire tout et n’importe quoi. Le mercato de janvier, quand tu recrutes, ce sont des joueurs qui ne jouent pas ailleurs. Les derniers mercatos de janvier ne m’ont pas transcendé. Je pense que l’OM va devoir saisir certaines opportunités de marché, mais il ne faut pas se jeter sur un numéro 9 à 25 bâtons alors que tu peux aller en Ligue des champions l’année prochaine et mettre un peu plus d’argent et cibler un vrai joueur l’été prochain. (Pour cet hiver), je préfère un prêt d’un joueur d’un grand club. [...] Mon mot d’ordre, c’est de ne pas faire n’importe quoi, même si l’OM a quelques besoins », estime Walid Acherchour dans l’émission « After Foot » sur RMC, qui n'a pas oublié le coup de folie de Pablo Longoria avec Vitinha, recruté pour 32 millions d'euros et véritable fiasco.

Le consultant voit également d’autres besoins plus urgents dans l’effectif de l’Olympique de Marseille. Il cible notamment les postes de pistons, pourvus par Quentin Merlin et Ulisses Garcia, lesquels ne remplissent pas suffisamment leur rôle selon Acherchour.