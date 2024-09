OM ‍: Attaqué de toute part, Greenwood remercie Marseille

Dans : OM.

Ce samedi soir en Ligue 1, l'OM s'imposait face à Toulouse. Une victoire probante et grandement due aux exploits d'un homme : Mason Greenwood.

S'il y a bien un joueur qui réussit ses grands débuts à l'OM, c'est Mason Greenwood. Encore buteur à Toulouse (un doublé), l'Anglais en est désormais à 5 buts marqués en trois rencontres jouées. De quoi se mettre dans la proche les fans phocéens, qui veulent pour certains faire abstraction des affaires concernant l'ancien joueur de Manchester United. Mais sa réputation risque de lui coller à la peau encore de nombreuses semaines. Sur les réseaux sociaux, beaucoup lui rentrent dedans et ne comprennent pas comment Greenwood peut être autant soutenu à l'OM. De son côté, le joueur essaye de rendre son image meilleure et a notamment indiqué après la rencontre face à Toulouse à la presse : « J’ai très bien joué ces derniers temps et c’est grâce à mes coéquipiers. Ils me mettent dans de très bonnes conditions pour marquer. Je dois les remercier car sans eux, je n’y arriverai pas. Tout le monde était bien, le coach, les supporters. C’est super jusqu’ici. On a tous confiance en notre coach et avec cette manière de faire, on va gagner encore d’autres matchs ».

Greenwood déchire la France

Des paroles qui ont vite fait réagir, entre ceux qui le soutiennent et ceux qui le critiquent. Beaucoup de photos concernant sa compagne blessée suite à ses accusations de violences contre Greenwood sont ressorties. Il faudra encore plus de temps pour que les mémoires oublient toutes ces histoires. En Angleterre, on critique aussi la manière dont a été reçu Greenwood à Marseille. Si le Maire de Marseille a ouvertement déploré l'arrivée de Mason Greenwood, le Stade Vélodrome a lui bien répondu présent pour le soutenir. S'il continue à planter buts sur buts, nul doute que les choses s'arrangeront encore plus, même s'il sera toujours de dissocier totalement les deux. En revanche, lors de ses déplacements, notamment dans les gros stades français, la réception risque d'être quelque peu épicée.