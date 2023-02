OM : Assaut de force et tribune saccagée, les Ultras accusés !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, Clermont-OM a débuté à 21h45 au lieu de 21h. La raison ? Les forces de l'ordre avaient balancé des gaz lacrymogènes en avant-match dans l'enceinte auvergnate. Le parcage visiteur se serait montré bien trop agité et irresponsable.

Clermont-OM, un match qui a fait pleurer le public de Gabriel-Montpied. Non pas pour le niveau montré sur la pelouse pendant 90 minutes mais plutôt à cause d'un avant-match animé, marqué par des tirs de gaz lacrymogènes réalisés par les CRS. Le brouillard du à ces actions était trop opaque et important pour permettre aux acteurs du match ainsi qu'au public de respirer convenablement, occasionnant un retard de 45 minutes sur l'horaire normal. Les forces de l'ordre ont agi ainsi pour venir solutionner des troubles aux abords du stade et du parcage alloué aux supporters de l'OM.

Casse dans les gradins et supporters de l'OM sans billet

Au fil des heures, on en a su plus sur le contexte sécuritaire du match. Selon L'Equipe, des échauffourées ont éclaté derrière le parcage visiteur à cause notamment d'un nombre de personnes plus important que prévu. La préfecture avait autorisé 630 Marseillais à prendre place dans le stade mais à peu près 60 supporters ont tenté de pénétrer sans billet, forçant l'entrée et les grillages de Gabriel-Montpied.

Le coup d'envoi du match entre Clermont et l'OM a été retardé de 45mn à cause des gaz lacrymogènes utilisés par les CRS à l'extérieur du stade lors d'échauffourées. pic.twitter.com/reAFSjPNRk — UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) February 11, 2023

Une source au sein du Clermont Foot a donné des détails sur les évènements à l'Equipe. « Ils ont tout cassé dans le parcage, ils ont cassé les barrières », confiait, atterrée par les violences, cette personne. Fort heureusement, le calme est vite revenu alors que M.Buquet, l'arbitre de la rencontre, s'est demandé s'il fallait donner le coup d'envoi. Selon l'AFP, aucune interpellation n'a eu lieu samedi soir. Cependant, il n'est pas exclu que l'OM et ses supporters doivent rendre des comptes devant les instances sportives très prochainement. Un incident qui ne donnera pas l'envie aux préfets d'autoriser facilement les déplacements des supporters de Ligue 1.