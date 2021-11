OM : Arsenal applaudi pour sa gestion de Saliba

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Compte tenu de son excellent début de saison à l’Olympique de Marseille, William Saliba suscite pas mal d’interrogations. Beaucoup se demandent pourquoi Arsenal ne compte pas sur son défenseur central de nouveau prêté. Mais de son côté, Martin Keown comprend la gestion du Français.

Si l’on inclut la saison passée à l’AS Saint-Etienne après sa signature à Arsenal en juillet 2019, William Saliba vit actuellement son troisième exercice consécutif en prêt. C’est dire à quel point le défenseur central n’entre pas encore dans les plans des Gunners. Lui qui n’a toujours pas disputé le moindre match officiel avec le club londonien. Le pensionnaire de Premier League aurait pourtant bien besoin des qualités affichées par le défenseur central à l’Olympique de Marseille. D’où les nombreuses critiques sur la gestion du Français.

Mais de son côté, l’ancien Gunner Martin Keown approuve la décision du manager Mikel Arteta. « Il a signé dans une période difficile où il y a eu beaucoup d'entraîneurs en peu de temps. Je ne vois pas forcément cela comme un problème, a réagi l’Anglais sur le site du Daily Mirror. Il faut juste le récupérer et qu'il continue de penser qu'il est un joueur d'Arsenal. Ce message viendra du manager. Cette saison sera très bonne pour lui, on voit à quel point c'est un bon joueur. J'espère qu'il aura une nouvelle chance de prouver qu'il peut jouer dans l'équipe première. » A supposer que le coach d’Arsenal ouvre enfin la porte à William Saliba.

Saliba pour amener de la concurrence

« C'est ce que l'on imagine, a envisagé Martin Keown. Choisir quatre défenseurs doit être une situation difficile pour le manager. Kieran Tierney est le meilleur latéral gauche du club, mais Nuno Tavares a rendu le choix plus difficile pour le manager. Il semble que Gabriel et Ben White soient les deux principaux défenseurs centraux, mais William Saliba est exceptionnel en ce moment. Ce serait bien s'il revenait, amenait de la concurrence et compliquait les décisions du manager. Les tops clubs vivent ça. Regardez Manchester City avec Laporte, Ruben Dias et John Stones. C'est pour ça qu'ils sont champions en titre. » Récemment, Mikel Arteta a assuré que les Gunners ne perdaient pas le Marseillais de vue.