OM : Après Mertens, Marseille prépare un nouveau coup

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a officialisé ce lundi la venue d'Igor Tudor comme nouvel entraineur du club. Le Croate a déjà quelques idées précises sur les joueurs qu'il veut voir débarquer au mercato.

Les fans de l'OM vont devoir s'y faire, Jorge Sampaoli a quitté le navire. L'entraîneur argentin n'était plus en accord avec la politique sportive du club phocéen, surtout sur le marché des transferts. L'OM s'est vite retourné et a signé Igor Tudor, ancien coach de l'Hellas Vérone. Un entraineur qui ne fait pas l'unanimité auprès des fans marseillais, qui ont du mal à comprendre la direction que l'Olympique de Marseille prend. Toujours est-il que Tudor va devoir rapidement rassurer et travailler sur son mercato. Cela tombe bien, le Croate a déjà quelques idées en tête qu'il veut boucler rapidement. Si Dries Mertens (Naples) en fait partie, c'est aussi le cas d'un international uruguayen.

Après Mertens, Vecino à l'OM ?

Selon l’ANSA, Igor Tudor se penche depuis quelques jours sur le marché des joueurs libres en Serie A, un championnat qu'il connaît très bien. Parmi les joueurs qui lui plaisent beaucoup : Matias Vecino. L'ancien de l'Inter est libre de tout contrat et peut s'engager où il veut. A 30 ans, Vecino veut rejoindre le meilleur projet pour sa carrière, dans l'optique notamment de jouer la Coupe du monde 2022 au Qatar sous les couleurs de l'Uruguay. La saison passée, le milieu de terrain aura joué 16 matchs de championnat avec l'Inter. Avec son expérience, il pourrait être l'un des remplaçants de Boubacar Kamara, parti à Aston Villa. A noter que Vecino est également courtisé par le FC Valence. L'OM ne va donc pas devoir trop tarder pour boucler le dossier, sous peine d'inquiéter encore un peu plus des fans qui veulent voir leur club être performant en Ligue des champions la saison prochaine. Pour le moment, Samuel Gigot (Spartak Moscou) et Isaak Touré (Le Have) ont débarqué.