OM : Après Germain, Payet balance un deuxième missile contre le PSG !

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Valère Germain avait allumé la mèche avant le PSG-OM de dimanche soir au Parc des Princes, et l'attaquant phocéen a été suivi ce samedi par Dimitri Payet. Interrogé en conférence de presse, à la veille du premier des deux chocs, l'ancien joueur de West Ham a chatouillé mine de rien le Paris Saint-Germain, histoire de bien faire monter la température.

Pour Dimitri Payet, malgré ses récents résultats, le PSG n'est pas le plus grand club français, et surtout il ne se comporte pas comme une équipe, contrairement à l'Olympique de Marseille. « Même en réalisant un très gros match, on n'est pas sûr de pouvoir les battre. Mais on a des convictions, des valeurs, et c'est ce qu'on va amener sur le terrain. Je ne m'attache pas à juger les joueurs parisiens. Le seul point où je ne les envie pas, c'est que je suis moi dans le plus grand club français. Et jouer en équipe, c'est beaucoup mieux que d'avoir des individualités », a balancé Dimitri Payet, qui sait cependant que ses propos ne seront judicieux que si l'OM se comporte bien lors des deux matches à venir contre le PSG. Sinon tout cela sera rapidement oublié par les supporters des deux camps.