OM : Angileri, Hwang, Sorloth, Longoria passe à l’action

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria est toujours à fond sur le mercato, même si les officialisations ne se multiplient plus comme des petits pains.

Cela n’empêche pas le président de l’OM de se bouger à l’image de ce vendredi, où les médias annoncent du mouvement de taille dans trois dossiers. Après le départ en prêt de Dario Benedetto, le dirigeant olympien a accéléré dans le dossier menant à Alexander Sorloth, avec l’étude d’un prêt avec option d’achat, dévoile RMC. Le RB Leipzig discute dans ce sens en tout cas, et les choses évoluent positivement. De son côté, Fabrizio Romano, l’homme fort du mercato cet été, dévoile que l’OM discute avec Bordeaux pour faire venir Ui-jo Hwang en provenance de Bordeaux. Le Sud-Coréen sort d’une belle saison, et les Girondins ont décidé de vendre tous les joueurs à bonne valeur marchande. A 28 ans, il est donc sur le départ, mais Pablo Longoria ne pourra clairement pas mettre en place son célèbre prêt avec option d’achat.

En défense, c’est une piste jusque-là méconnue qui a été révélée par Hernan Castillo, journaliste pour TNT, un grand média argentin. L’OM piste ainsi Fabrizio Angileri, arrière gauche de 27 ans et qui évolue à River Plate. Visiblement, les prestations de Jordan Amavi ne sont pas convaincantes aux yeux de Jorge Sampaoli, qui veut emmener son président vers un autre compatriote. Mais la partie ne sera pas facile, sachant que plusieurs clubs européens sont sur le coup, et notamment le Celta Vigo et la Lazio Rome. Le club italien a été le premier à faire le forcing auprès du joueur, contacté dès le mois de juin. Son transfert pourrait se situer aux alentours de 6 ME, et permettre à l’OM d’ajouter un gaucher de plus dans son effectif, avec la possibilité pour Angileri d’évoluer en tant qu’homme de couloir.