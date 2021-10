OM : Amine Harit bosse sur la plage, les commentaires sont sans pitié

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Au coeur d’un automne chargé, l’Olympique de Marseille connait une pause pour ses joueurs non sollicités par les matchs internationaux.

C’est le cas d’Amine Harit, mis de côté par Vahid Halilhodzic avec le Maroc et qui ne semble pas sur le point de revenir avec les Lions de l’Atlas malgré sa première partie de saison intéressante avec l’OM. Pour le moment, Jorge Sampaoli ne lui fait pas encore totalement confiance. Mais l’enchainement des matchs et le fait que l’entraineur argentin de Marseille va avoir besoin de tout le monde très rapidement, semble motiver particulier l’ancien nantais. Ce dernier a ainsi, en plus des séances avec le club olympien, décidé de faire un peu de rab avec son coach personnel. C’est la vidéo postée par ce dernier sur Instagram qui a forcément mis en appétit les fans de l’OM, convaincus qu’Amine Harit faisait tout pour être au top et ainsi aider Marseille à être performant cette saison.

Séance sur le sable pour Harit, cet après-midi :



via Instagram : ed_choppo#TeamOM pic.twitter.com/LOHXzVdVoc — Fanatic0M (@Fanatic0M) October 11, 2021

« J'espere que c'est en accord avec le club, mais j'espère surtout qu'il fait des séances video ou on lui montre qu'il faut lacher le ballon », « Ce genre de compilation c’est vraiment des csc », ont fait savoir quelques suiveurs pour qui Amine Harit ferait bien de travailler aussi son jeu collectif. « On est en train d’en faire un monstre pour son futur club », a préféré ironiser un supporter de l’OM qui voit bien le Marocain tout exploser pour aller ensuite signer un gros contrat ailleurs, sachant que Pablo Longoria n’a pu l’avoir le milieu de terrain qu’en prêt de Schalke 04.