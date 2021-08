OM : Amine Harit à Marseille, un imprévu de taille ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Présent au Vélodrome pour assister au choc entre l’OM et Saint-Etienne samedi soir, Amine Harit devrait rapidement signer à Marseille.

L’ancien meneur de jeu de Schalke 04 va être recruté afin de compenser le départ à Benfica de Nemanja Radonjic. Son profil va également permettre de doubler le poste de Dimitri Payet, sans réel concurrent dans ce profil de milieu axial créateur au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. L’officialisation de la signature d’Amine Harit à Marseille était attendue dimanche soir. Mais les réseaux sociaux du club phocéen sont restés bien calmes et n’ont rien annoncé en ce qui concerne le mercato. Et pour cause, La Provence explique dans son édition du jour qu’un léger contre-temps retarde l’officialisation du prêt, sans doute avec option d’achat, d’Amine Harit à Marseille.

Un départ avant d'officialiser Harit ?

Pour le quotidien local, Pablo Longoria attend d’officialiser un départ avant d’annoncer la venue d’Amine Harit à Marseille. « L’OM ne devrait officialiser le prêt d’Harit qu’une fois qu’un départ sera enregistré afin de ménager la susceptibilité de la DNCG. Les prochaines 48 heures promettent donc d’être furieusement animées » écrit La Provence, pour qui un rebondissement est encore possible dans ce dossier. Reste maintenant à voir quel Marseillais est susceptible de faire ses valises, après les départs lors des quinze derniers jours de Dario Benedetto et de Nemanja Radonjic. Avant le match entre l’OM et Saint-Etienne, une offre de Wolverhampton à hauteur de 15 millions d’euros pour Duje Caleta-Car était évoquée. Mais selon Canal +, diffuseur du match entre l’OM et les Verts, cette proposition a été refusée par Pablo Longoria, qui valorise le Croate à hauteur de 20 millions d’euros au minimum, à deux ans de la fin de son contrat à Marseille. Quoi qu’il en soit, la fin du mercato promet d’être bouillante en Provence pour le plus grand bonheur de son président Pablo Longoria.