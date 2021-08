OM : Amine Harit est arrivé à Marseille !

La signature d'Amine Harit est désormais imminente puisque le milieu de terrain est arrivé à Marseille, et il devrait être au Vélodrome pour assister au match OM-ASSE.

Dévoilé il y a quelques heures, l’intérêt de Pablo Longoria pour Amine Harit, le milieu offensif de Schalke 04, s’est concrétisé avec un message diffusé par le joueur formé au FC Nantes. Ce dernier a en effet posé à la descente de l’avion privée qui l’avait transporté à Marseille, en faisant le chiffre 13 avec les doigts. Convoité par Villarreal, qui avait finalement laissé tomber, Amine Harit souhaitait rebondir après la relégation de Schalke 04 en Bundesliga 2 et c’est rapidement qu’un accord de prêt sans option d’achat a été trouvé entre le club allemand et l’Olympique de Marseille. Une fois qu'il aura passé sa visite médicale, le milieu de terrain international marocain de 24 ans signera son contrat avec l'OM où il sera le renfort numéro 10 de ce mercato.

