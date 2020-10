OM : Lopez exige son départ de Marseille au mercato

Dans : OM.

Tandis que la signature de Michaël Cuisance à Marseille semble très proche, Maxime Lopez a fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait quitter son club formateur.

L’ultime journée du mercato s’annonce plus mouvementée que prévue pour André Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria. Et pour cause, le transfert totalement inattendu de Bouna Sarr au Bayern Munich a chamboulé les plans de l’Olympique de Marseille, qui est parvenu à inclure Michaël Cuisance dans la transaction. Avec la venue du milieu de terrain français de 21 ans, le club phocéen va compter sept joueurs au même poste (Kamara, Gueye, Rongier, Sanson, Lopez, Strootman, Cuisance). Un départ est indispensable afin d’équilibrer l’effectif et réduire la masse salariale du club.

Visiblement, c’est Maxime Lopez qui va faire ses valises. En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille dans un an, le joueur formé au club a trouvé un accord avec Sassuolo, huitième de Série A en 2019-2020. A en croire les informations obtenues par RMC Sport, Maxime Lopez pousse même en interne pour que son départ soit officialisé au plus vite. « Le natif de Marseille compte sur la compréhension de son club pour signer en Serie A et s’offrir un challenge excitant. En espérant que les dirigeants marseillais ne se montreront pas trop gourmands dans ce dossier » fait savoir Florent Germain, correspondant permanent de la radio à Marseille. Il sera désormais intéressant de connaître les exigences de Pablo Longoria dans ce dossier, alors que Maxime Lopez n’a plus qu’un an de contrat. C’est vraisemblablement un accord aux alentours de 10 ME qui devrait être trouvé pour le départ du natif de Marseille vers Sassuolo, à moins que l’OM ne se montre plus gourmand que prévu…