OM : Amavi veut rester, Marseille dégaine son offre !

Le mercato a beau être officiellement fermé, Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud ont plusieurs dossiers chauds à régler du côté de l’OM.

Et pour cause, les dirigeants phocéens négocient actuellement les prolongations de contrat de Jordan Amavi et de Florian Thauvin, libres à l’issue de la saison. La tâche s’annonce extrêmement délicate en ce qui concerne le meilleur buteur de l’OM, courtisé par l’AC Milan et le FC Séville et pour qui la tendance est très nettement à un départ en juin prochain selon Téléfoot. La situation de Jordan Amavi est différente. Et pour cause, le défenseur gauche marseillais dispose d’intérêts en Premier League (Crystal Palace), en Turquie (deux clubs), en Italie et en Espagne. Mais à en croire les informations de Simone Rovera, son avenir a de bonnes chances de s’écrire à Marseille.

Amavi veut rester à Marseille

Effectivement, le spécialiste du mercato pour Téléfoot croit savoir que des discussions ont été ouvertes entre Marseille et Jordan Amavi. Et vraisemblablement, celles-ci avancent dans le bon sens puisque le défenseur olympien se sent très bien à Marseille, et a d’ores et déjà fait savoir à son entourage qu’il souhaitait prolonger son contrat. Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria et André Villas-Boas, dans la mesure où le natif de Toulon a totalement retourné l’opinion publique depuis la prise de fonctions de l’entraîneur portugais. Plus que jamais installé comme un titulaire indiscutable de l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi a ainsi toutes les chances de prolonger. Reste maintenant à voir si financièrement, le club phocéen sera en mesure de proposer une augmentation salariale à son joueur. Si ce n’est pas le cas, nul doute que les formations anglaises intéressées, comme c’est par exemple le cas de Crystal Palace, tenteront de s’engouffrer dans la brèche afin de semer la zizanie.