OM : Amavi positif, OM-Stuttgart annulé !

La rencontre amicale entre l'Olympique de Marseille et Stuttgart prévue ce vendredi est annulée suite à un test positif au sein de l'effectif de Villas-Boas.

A une semaine de la reprise de la saison de Ligue 1 et de son match contre l'AS Saint-Etienne, l'OM a été contraint d'annuler sa dernière rencontre de préparation, laquelle devait se disputer ce vendredi contre Stuttgart, un peu plus d'une semaine après avoir déjà été obligé d'en faire de même contre Montpellier. « Depuis plusieurs semaines, les joueurs du club sont testés plusieurs fois par semaine. Les derniers tests réalisés ont révélé une suspicion d’un cas positif au COVID-19 au sein de l’effectif. Après s’être réuni ce jeudi soir, l’état major du club a souhaité ne prendre aucun risque et a décidé ne pas jouer cette rencontre », précise la direction de l'Olympique de Marseille dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi.

Selon plusieurs sources, le joueur testé positif au Covid19 est Jordan Amavi, lequel n'a pas participé à l'entraînement de jeudi après avoir signalé au staff de l'OM qu'il ressentait des symptômes similaires à ceux d'un rhume. Après un test, il s'est avéré qu'effectivement Jordan Amavi était positif au coronavirus, et il a donc immédiatement été décidé que le joueur devait être placé en quatorzaine. Le staff médical du club phocéen a décidé de faire des tests à l'ensemble des joueurs et du staff marseillais dès ce vendredi.