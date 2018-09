OM : Amavi absent ? Garcia sort une solution improbable

Dans : OM, Ligue 1.

Cet été, l’OM a surpris en ne recrutant pas Mario Balotelli, qui semblait devoir finir un jour par signer, mais qui est finalement resté à Nice.

Mais il y a un poste où les Provençaux ne se sont pas renforcés également, c’est à celui d’arrière gauche. Jordan Amavi, qui était parti très fort quand Patrice Evra s’est vu montrer la porte, semblait avoir besoin d’un second souffle, et aussi de concurrence. Rien de cela à l’horizon, et Rudi Garcia va donc devoir bricoler à ce poste en cas de blessure ou de suspension de l’ancien joueur de Nice, qui a déjà deux cartons jaunes par exemple. Interrogé par La Provence, l’entraineur de l’OM a évoqué les solutions à sa disposition, et il semble en préférer une assez surprenante.

« Sakai ou Kamara ? Ou Tomas Hubocan ou le petit Christopher Rocchia. C’est pour ça que j’ai gardé Tomas, un vrai spécialiste du poste en sélection slovaque. J’avais étudié ses matches avec Fred Bompard et Thomas Benedet et nous avions remarqué que face à l’Angleterre et Sterling, à l’Euro, il n’avait pas souffert de la vitesse de l’Anglais. S’il est à 100%, il va nous aider pour jouer à la place de Jordan s’il est blessé, suspendu ou pas bon. Parce que Jordan peut être super ou insuffisant, et je veux qu’on le pousse. J’ai des solutions, même si on n’a pas pris de latéral gauche », a souligné Rudi Garcia à propos du Slovaque, qui s’était pourtant vu indiquer la sortie cet été, sans compter que le joueur avait au départ été recruté pour occuper le poste de défenseur central, sa vitesse n’étant pas son principal point fort.