OM : Lopez vendu, l’argent instantanément réinvesti ?

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille dans un an, Maxime Lopez a plus que jamais été placé sur la liste des transferts par sa direction.

Et pour cause, Jacques-Henri Eyraud ne semble pas avoir pour objectif de prolonger le contrat du milieu de terrain de 21 ans, remplaçant et très peu décisif la plupart du temps la saison dernière. Une vente pour environ 10 ME du côté de Séville est régulièrement évoquée par la presse andalouse même si la semaine dernière, le journal L’Equipe affirmait qu’il n’y avait pas le moindre contact entre Monchi et ses homologues marseillais. En attendant de savoir si le dossier va finir par se décanter, il est intéressant de savoir que l’OM a l’intention de réinvestir la totalité de la somme récoltée en cas de transfert de Maxime Lopez cet été.

C’est tout du moins l’information de l’insider @Treize013, lequel a même dévoilé le nom du joueur ciblé par André Villas-Boas en cas de départ de Maxime Lopez. « Le montant récupéré par l'OM pour la transaction de Maxime Lopez pourrait être utilisé pour recruter Mijat Gacinovic de Francfort » a publié l’informateur via son compte Twitter. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille bouclera la vente de Maxime Lopez, ce qui permettrait d’accélérer sur la venue de l’international serbe de Francfort, très polyvalent puisqu’il est aussi bien capable de jouer milieu relayeur, meneur de jeu et de dépanner sur les côtés. Très bon la saison dernière avec 10 passes décisives toutes compétitions, le natif de Novi Sad a toutefois réalisé un exercice 2019-2020 bien plus contrasté avec des statistiques en chute libre (1 but, 2 passes décisives).