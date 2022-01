OM : Alvaro Gonzalez dit oui à la Turquie

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Poussé vers la sortie par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez n'avait pas trouvé de projet qui le tentait après l'OM. A priori le défenseur espagnol a enfin un club qui l'intéresse.

Longtemps considéré comme la valeur sûre de l’OM, à qui il a plusieurs fois crié son amour, Alvaro Gonzalez ne pensait probablement pas que sa relation fusionnelle avec le club phocéen allait être si rapide à probablement se terminer. Car à deux ans et demi de la fin de son contrat avec Marseille, le défenseur espagnol ne devrait pas faire de vieux os au Vélodrome. Relégué très loin dans la hiérarchie défensive par son entraîneur, l’ancien joueur de Villarreal, prêté au club phocéen en 2019 avant d’être transféré un an plus tard, a compris la situation et face à ce manque de temps il aurait finalement accepté de partir. Si dans un premier temps, le joueur de 32 ans s’était moqué des rumeurs qui dans un premier temps l’envoyaient à Strasbourg, Pablo Longoria l’a convaincu que son avenir footballistique n’était plus à l’Olympique de Marseille. Le président marseillais a même expliqué la semaine passée qu’un rendez-vous avec Alvaro Gonzalez et son agent avait permis de faire avancer positivement les choses.

La Turquie pour relancer Alvaro Gonzalez, l'OM n'est pas contre

Ne se voyant pas rester en Ligue 1, malgré l’intérêt des Girondins de Bordeaux, Alvaro Gonzalez avait des contacts en Espagne. Mais ce lundi, RMC annonce qu’un projet retient toute l’attention du défenseur, c’est celui que Galatasaray serait susceptible de lui proposer. Même s’il aimerait rester à l’Olympique de Marseille, la perspective de rejoindre le club stambouliote est à même de le convaincre, le média précisant qu’Alvaro Gonzalez est « très attiré par ce challenge en Turquie, si cette piste se concrétise. » Pour cela, les dirigeants de Galatasaray proposent un prêt de six mois dès ce mercato d’hiver avec une option d’achat à la fin de l’actuelle saison. Pour l'instant rien n'est acté, mais si le défenseur donne son accord, alors Pablo Longoria pourrait finaliser l'opération dans la dernière semaine du mercato d'hiver.