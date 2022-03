OM : Alvaro blacklisté, Villas-Boas taille Sampaoli

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Taulier de l’OM sous André Villas-Boas il y a seulement un an, Alvaro Gonzalez a été écarté du groupe professionnel par Jorge Sampaoli.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a bâti sa défense avec des éléments tels que William Saliba, Luan Peres, Leonardo Balerdi ou encore Duje Caleta-Car et clairement, Alvaro Gonzalez ne fait plus partie de ses plans. Le défenseur espagnol est si indésirable par Jorge Sampaoli que l’entraîneur argentin a fait le choix de l’écarter du groupe professionnel depuis environ un mois. Un choix radical de la part de Jorge Sampaoli, qui craint qu’Alvaro Gonzalez brouille son message auprès des autres joueurs avec une influence possiblement négative en raison de sa rancœur. Du côté de Marseille, le dossier Alvaro Gonzalez fait débat dans la mesure où l’ancien défenseur de Villarreal a toujours été irréprochable. Ce n'est pas son ancien entraîneur André Villas-Boas qui va dire le contraire.

Lorsqu’il était à Marseille, l’entraîneur portugais avait fait d’Alvaro Gonzalez l’un de ses principaux tauliers et son vice-capitaine derrière Steve Mandanda. Il était ainsi naturel pour André Villas-Boas de sortir du bois pour défendre Alvaro Gonzalez à travers un message publié sur Instagram. « Du sang, de la sueur et des larmes. Marseille n’oubliera pas » a publié André Villas-Boas sur les réseaux sociaux avec une photo de lui et d’Alvaro Gonzalez sur les terrains de la Commanderie. Un message qui a forcément touché le défenseur espagnol, lequel a rendu hommage à de nombreuses reprises à André Villas-Boas depuis le départ de l’OM du Portugais. Alvaro a d'ailleurs répondu à AVB sur Instagram en le « remerciant pour tout ». Reste maintenant à voir comment la situation va évoluer dans les prochaines semaines. A priori, il y a peu de chances pour Alvaro Gonzalez d’être réintégré et un départ à l’issue de la saison est d’ores et déjà l’option étudiée par son entourage avec l’espoir de gratter un ultime gros contrat à l’étranger.