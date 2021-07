OM : Almada jusqu'en 2026, renfort numéro 9 signé Longoria

Dans : OM.

Thiago Almada semble bien parti pour rejoindre l'Olympique de Marseille, plusieurs spécialistes du mercato confirment un accord entre le jouer et Pablo Longoria.

L’Olympique de Marseille s’est déjà offert 8 nouveaux joueurs lors de ce mercato de fou (Gerson, De la Fuente, Peres, Balerdi, Lopez, Saliba, Under, Guendouzi), mais compte tenu du rythme imposé par Pablo Longoria cela ne va pas s’arrêter là. Et cela même si le président de l’OM est attendu sur le dossier des ventes, Frank McCourt ayant mis des conditions à son aide financière de cet été. Le renfort numéro 9 pourrait s’appeler Thiago Almada, le club phocéen étant en quête d’un milieu de terrain avec ce profil. Le joueur de 20 ans du club de Velez est sur les tablettes marseillaises, et ce samedi plusieurs journalistes confirment que l’OM aurait déjà négocié un contrat de cinq ans avec Almada.

Après Pedro Almada, qui a annoncé un accord jusqu’en 2026, c’est Rudy Galetti, spécialiste italien du mercato pour la chaîne SportItalia, qui a confirmé qu’effectivement le milieu offensif avait déjà négocié les détails de son contrat avec Marseille et que désormais Pablo Longoria négociait directement avec les dirigeants du club argentin. Ces derniers réclameraient 20 millions d’euros pour Pedro Almada, un prix repoussé par le patron de l’Olympique de Marseille. Un refus qui n’aurait toutefois pas mis un terme aux négocations, preuve que ce transfert est tout de même dans les tuyaux ou du moins que l'OM a fait son choix pour ce poste essentiel.