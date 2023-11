OM ‍: Alexis Sanchez viré de l'Inter, les Marseillais le supplient

Dans : OM.

Par Alexis Rose

A la peine depuis son retour du côté de l’Inter Milan, Alexis Sanchez est pressenti pour faire ses valises dès le prochain mercato hivernal. Les supporters de l'OM sont sur les rangs.

Alexis Sanchez a laissé d’énormes souvenirs aux supporters phocéens. S’il n’a pas marqué l’histoire de l’OM en remportant un titre par exemple, l'international chilien a fait vivre de grosses émotions aux supporters olympiens la saison passée. Arrivé libre durant l’été 2022, le joueur de 34 ans avait marqué 18 buts en 44 matchs, et notamment face au PSG en Coupe de France ou dans de grands rendez-vous de Ligue des Champions. Sa rage de vaincre et sa volonté d'aller vers l'avant avaient littéralement conquis les supporters de l'OM.

Pourtant, après seulement une année d’une belle idylle, Marseille et Alexis Sanchez se sont quittés en mauvais termes, Pablo Longoria n’étant pas sur la même longueur d’ondes que l’attaquant à propos d’une prolongation de contrat… Pour le remplacer, le président olympien a décidé de recruter Pierre-Emerick Aubameyang. Sauf que l’international gabonais n’arrive pour l’instant pas à faire oublier Sanchez, loin de là même puisque l’ancien buteur d’Arsenal n’est même plus titulaire à Marseille, où Gennaro Gattuso préfère de plus en plus Vitinha. Autant dire que les supporters marseillais regrettent bien Alexis et ils se sont même mis à siffler l'ancien de l'ASSE lors du dernier match contre Lille.

Marseille attend Alexis Sanchez

Un manque qui pourrait être comblé en 2024 ? C'est une possible, car selon les médias italiens, Sanchez devrait quitter l’Inter Milan en janvier prochain, soit six mois avant la fin de son contrat, en raison de son manque de temps de jeu. « Des clubs d'Amérique du Sud et d'Arabie Saoudite sont intéressés par le joueur chilien », précise même le journaliste Ekrem Konur. Un tweet sous lequel les supporters marseillais ont vite rappliqué pour demander à Alexis de revenir au Vélodrome. « Reviens chez toi », « la Bonne Mère attend ton retour Alexis ! », « il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs ! », peut-on lire dans les commentaires postés par les supporters de l’OM sur Twitter. Autant dire que tout Marseille espère maintenant le retour du Chilien au prochain mercato, même si cette issue ne semble pour le moment pas une priorité pour Alexis Sanchez, ou pour Pablo Longoria, qui a tout de même un peu cassé sa grille salariale pour s'offrir Aubameyang.