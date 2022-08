OM : Alexis Sanchez rincé ? La preuve que non

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

A 33 ans, Alexis Sanchez a pris le pari de quitter l'Inter pour signer à Marseille. Si certains doutent de son niveau ou de son implication sur la Canebière, Jonathan Clauss les calme tout de suite avec une anecdote issue de l'entraînement.

L'OM a frappé fort au mercato estival. Que ce soit par la quantité de joueurs recrutés ou par les noms amenés sur la Canebière, les supporters marseillais peuvent être rassurés. La tête de gondole de ce recrutement est sans conteste l'attaquant chilien Alexis Sanchez. Le CV du joueur est impressionnant avec des saisons disputées au FC Barcelone, à Arsenal, à Manchester United ou encore à l'Inter Milan. Le double vainqueur de la Copa America avec le Chili a été l'un des attaquants les plus en vue de la dernière décennie. C'est véritablement un poids lourd qui débarque à l'OM.

Sanchez rincé ? Clauss démontre le contraire

Cependant, certains observateurs souligneront que les plus belles années de Sanchez datent déjà. En effet, s'il était le patron à Arsenal, le Chilien n'était plus qu'un fantôme à Manchester United ainsi qu'un remplaçant de luxe du côté de l'Italie. A 33 ans, la fin est bien sûr plus proche que le début pour Alexis Sanchez et d'aucuns voient son arrivée à Marseille comme une pré-retraite dorée sur les bords de la Méditerranée. Une théorie rejetée par son nouveau coéquipier Jonathan Clauss qui côtoie à l'entraînement un joueur affamé de performances. C'est ce qui ressort de la récente anecdote donnée par le latéral.

« Il faut voir l'intensité qu'il met à l'entraînement. Pour ceux qui le disaient cramé, je peux vous dire que ce n'est pas du tout le cas, car il est tellement exigeant. Lors des séances devant le but, lorsqu'il rate, il s'oblige à un grand aller-retour sur tout le terrain à une bonne intensité pour se pénaliser lui-même. On comprend pourquoi il est à un tel niveau depuis si longtemps », a t-il révélé au Canal Football Club. Un signe prometteur pour l'OM qui a bien besoin de la qualité et du professionnalisme d'Alexis Sanchez, notamment pour la Ligue des champions.