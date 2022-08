OM : Alexis Sanchez pose déjà un gros problème

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a récemment annoncé la venue dans son effectif d'Alexis Sanchez. Une arrivée séduisante qui devrait pousser vers la sortie quelques joueurs offensifs.

A Marseille, cette seconde partie de mercato estival est animée. Après Jordan Veretout, c'est Alexis Sanchez qui a rejoint l'OM. Le Chilien a d'ailleurs reçu un accueil XXL de la part de supporters impatients de le voir à l'oeuvre. Depuis pas mal de temps, les amoureux de l'OM attendaient un joueur de cette renommée. Mais la récente arrivée de Sanchez ne fera pas les affaires de certains joueurs olympiens. Comme le précise Le Phocéen, ils sont désormais 9 joueurs offensifs pour seulement 3 places : Gerson, Dimitri Payet, Cengiz Under, Konrad De La Fuente, Luis Suarez, Cédric Bakambu, Bamba Dieng, Arkadiusz Milik et Alexis Sanchez. Une situation qui ne plait pas à Pablo Longoria.

Embouteillage à l'OM, le club doit dégraisser !

L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’@Alexis_Sanchez.

Libre de tout contrat, l’attaquant international chilien aux 143 sélections qui a remporté 17 trophées dans sa carrière s’est engagé après le succès de sa visite médicale. 🇨🇱

👉 https://t.co/uDsgwShYoX pic.twitter.com/vVh7F9uzJd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 10, 2022

Le président de l'OM compte lui sur un groupe de 22 à 23 joueurs. L'arrivée de Sanchez pousse encore un peu plus Cédric Bakambu et Bamba Dieng vers la sortie. En comptant Gerson, capable de joueur milieu et attaquant, ils seraient alors 7 joueurs pour 3 postes. Une situation déjà un plus tenable pour Igor Tudor. Mais l'OM a toujours un problème, le fait que Bamba Dieng ne veuille pas partir et souhaite s'imposer sur la Canebière. En cas de départ de Konrad De La Fuente, l'avenir du Sénégalais à l'OM pourrait alors être revu. Un énorme chantier attend donc encore les Marseillais sur le mercato. Ces dernières heures, une information de O Jogo indique que la direction phocéenne est intéressée par le profil d'Islam Slimani. Il va donc falloir trancher dans le vif concernant les attaquants à l'OM. L'ambiance du groupe en dépend, alors que les Marseillais disputeront la Ligue des champions dans les prochaines semaines.