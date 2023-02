OM : Longoria lui met une claque, ce défenseur a compris le message

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté avec option d’achat par Manchester United à l’OM, Eric Bailly a peu de chances d’être conservé par Pablo Longoria en fin de saison. Il le sait désormais.

Convaincant à chaque fois qu’il est titulaire, Eric Bailly a toutefois manqué un nombre incalculable de matchs depuis le début de la saison. Entre ses pépins physiques et sa suspension de sept matchs à la suite d’un carton rouge reçu en Coupe de France, l’international ivoirien a manqué plus de la moitié des rencontres de l’Olympique de Marseille cette saison. Un bilan peu flatteur qui devrait pousser Pablo Longoria à renoncer à l’option d’achat d’environ 8 millions d’euros dont dispose l’OM en fin de saison pour acheter définitivement le défenseur de 26 ans en provenance de Manchester United. Dans son édition du jour, L’Equipe indique que Bailly ne se fait guère d’illusions sur son futur. Le joueur a conscience d’avoir perdu gros avec sa lourde suspension début 2023 et sait qu’à moins d’un miracle, il ne sera pas conservé par l’OM en juin.

Bailly sait qu'il a peu de chances de rester à l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eric Bailly (@ericbailly24)

Marseille s’est remis du départ de l’indispensable William Saliba et par conséquent, Pablo Longoria estime que la vie sans Eric Bailly sera possible et qu’il est surtout possible de trouver un joueur moins fragile mais au niveau comparable à celui de l’Ivoirien. L’exemple le plus criant est celui de Chancel Mbemba, devenu une référence pour les supporters mais également pour les joueurs de l’OM. Le Congolais, meilleur joueur marseillais de la saison, est un exemple de professionnalisme. Jamais blessé et toujours performant, il a coûté zéro euro au club phocéen cet été. C’est typiquement ce genre de joueur que souhaite recruter Pablo Longoria lors du prochain mercato pour compenser le probable départ de Bailly. En attendant, le joueur prêté par Manchester United devrait avoir quelques occasions de briller et cela dès dimanche face au PSG au Vélodrome. Avec les absences de Mbemba (suspendu) et de Gigot (blessé), l’ancien défenseur de Villarreal sera titulaire, probablement axe droit de la défense afin d’être au marquage individuel d’un certain Kylian Mbappé. Une belle occasion de marquer des points et de donner envie à l’OM de le conserver cet été.