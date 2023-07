Alexis Sanchez, un message codé envoyé à l'OM ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a confirmé que des discussions étaient toujours en cours avec l'entourage d'Alexis Sanchez. Pendant ce temps, l'attaquant chilien est toujours chez lui, mais il a publié une étonnante story.

Pablo Longoria l’a dit en conférence de presse, et Javier Ribalta l’a confirmé dans une émission sur Youtube, rien n’est définitivement terminé entre l’OM et Alexis Sanchez. Évidemment, le meilleur buteur de la saison 2022-2023 n’est plus un joueur marseillais depuis 10 jours, mais il n’a pas définitivement tourné le dos à l’équipe désormais entraînée par Marcelino. Pendant que Fernando Felicevich, l’agent d’Alexis Sanchez, étudie les offres reçues, et notamment d’Arabie Saoudite, l’international chilien de 34 ans est tranquillement chez lui où il passe du temps avec sa famille et ses amis en attendant de décider où il jouera la saison prochaine. Ce lundi, dans une story sur Instagram, Alexis Sanchez s’est filmé dans les locaux où il produit son propre vin, le Chilien ayant son propre vignoble. Mais, c'est le choix musical qui a alerté les supporters marseillais.

Alexis Sanchez ne sait plus où aller

Alexis Sanchez a en effet choisi un chanteur français, Charles Aznavour, et un grand classique de notre patrimoine musical, Hier Encore, pour illustrer cette séquence. Dans cette chanson, qui date de 1964, le buteur chilien a choisi plus précisément un passage où les paroles collent parfaitement à sa situation actuelle : « J'ai fait tant de projets qui sont restés en l’air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés. Que je reste perdu, ne sachant où aller. » De quoi relancer l'espoir des fans phocéens, qui estiment que ce choix ne doit probablement rien au hasard. Reste à savoir si Alexis Sanchez va vite savoir où il veut aller, et surtout si c'est à l'Olympique de Marseille. Si c'est le cas, l'OM pourrait remplacer provisoirement Jump et Van Halen par Hier Encore et Charles Aznavour lors de l'entrée des joueurs au Vélodrome.