Marcelino le pantin de Longoria, il voit clair dans le jeu de l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va, sauf énième rebondissement, annoncer la venue de Marcelino dans les prochaines heures. Le profil de l'entraineur espagnol ne fait pas l'unanimité sur la Canebière.

A l'instar du PSG, l'OM se cherche toujours un nouvel entraineur. Le club phocéen a semble-t-il trouvé son bonheur avec l'arrivée prochaine de Marcelino. L'entraineur espagnol n'était pas le premier choix des dirigeants marseillais, qui espéraient plutôt signer Marcelo Gallardo ou encore Paulo Fonseca. De son côté, Marcelino n'avait pas non plus prévu une arrivée à l'OM, espérant pouvoir récupérer la sélection espagnole ou un club de Liga. Ce mariage par défaut entre le club phocéen et Marcelino a de quoi laisser dubitatifs les fans et observateurs marseillais. C'est notamment le cas de Romain Canuti, même si le journaliste est plus rassuré que prévu...

Marcelino, Longoria a vu juste

Sur l'antenne d'RMC, le journaliste a en effet donné son opinion sur l'arrivée prochaine de l'ancien entraineur de Valence. Pour lui, la stratégie de Pablo Longoria se tient : « On a un homme fort à l'OM qui est Pablo Longoria. Cela ne sert à rien d'avoir un président fort et un entraineur fort. Cela finit souvent en clash. Longoria avait cette idée dans la tête depuis un petit moment. (...) Il avait cette option en tête même si Gallardo et Fonseca étaient des options au-dessus. Mais ils n'ont pas tout tenté en donnant trop de pouvoirs à l'entraîneur. Marseille préfère partir cette saison avec Marcelino qui accepte le fonctionnement du club et que Pablo Longoria gère la politique sportive plutôt qu'un grand nom qui fera une grande interview au bout de six mois et partira en fin de saison parce qu'il n'a pas choisi les joueurs etc... », a indiqué Romain Canuti, impatient de voir ce que Marcelino donnera sur le banc marseillais. L'officialisation de l'opération est imminente pour certains médias. Ensuite, l'OM pourra enfin commencer son mercato dans le sens des arrivées.