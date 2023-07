OM ‍: Alexis Sanchez, le feuilleton va durer tout l’été ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Alexis Sanchez a chauffé les supporters de l’OM jeudi en mentionnant sur Instagram sa localisation, à savoir Marseille. Mais le feuilleton de la prolongation du Chilien est parti pour durer.

Alexis Sanchez est de retour à Marseille… mais pas encore à l’OM. A en croire L’Equipe, les stories publiées par l’international chilien s’expliquaient par le fait qu’il était de passage en France pour récupérer ses chiens. Aucun rendez-vous avec l’état-major olympien n’était prévu, ce qui parait assez logique dans la mesure où Pablo Longoria et Javier Ribalta étaient présents en Allemagne, où l’OM avait élu résidence pour son stage de présaison.

Les joueurs et la direction du club sont revenus en France mercredi soir et rien ne dit si Alexis Sanchez est toujours dans les parages. Quoi qu’il en soit, le feuilleton autour de sa prolongation de contrat est parti pour durer encore un moment. En effet, les versions s’opposent en fonction des médias sur l’avenir d’Alexis Sanchez. En Espagne, le journaliste Andrés Onrubia Ramos se veut très prudent sur l’avenir d’El Nino Maravilla.

Aucune décision prise par Alexis Sanchez ?

« Alexis Sanchez n’a pris aucune décision définitive quant à son avenir. Il n’est pas vrai qu’il a décidé de prolonger avec l’OM pour le moment. Marseille reste très prudent quant à sa prolongation, à ce jour il n’y a rien d’avancé…. Loin de là » a publié le journaliste du journal AS et de la Cadena SER. De quoi rester très prudent pour les suiveurs olympiens même si pour Thibaud Vezirian, les choses sont plus avancées que cela.

Si Sanchez ne prolonge pas, est-ce une catastrophe ?



Merci pour la saison dernière, mais c'est pas Zidane et l'OM existera avec ou sans lui, il ne nous fait pas une fleur en venant jouer ici.



27 juillet et ça traîne encore des pieds, les joueurs passent et l'institution reste — MB (@MarwanBelkacem) July 27, 2023

« Selon certaines sources, ça avance vraiment dans le très bon sens. Beaucoup de points d’accord, moins de désaccords… Encore quelques sources disent en effet que ce n’est pas fait. C’est le jeu du mercato » a publié l’insider sur son compte Twitter. Pour résumer, on peut dire que le flou est énorme autour de la situation d’Alexis Sanchez, libre depuis le 30 juin mais qui ne semble proche d’aucun club.

L'OM semble tout de même en pole...

Il a en effet refusé l’Arabie Saoudite tandis que des approches brésiliennes ou turques ont timidement été évoquées, sans plus. Enfin, la piste Nottingham Forrest a été tuée dans l’œuf par Fabrizio Romano, lequel a indiqué jeudi après-midi sur Twitter qu’il n’y avait pas le début d’une négociation entre le club de Premier League et Alexis Sanchez. L’OM semble donc bel et bien en pole… mais la prudence reste de mise sur la Canebière, où les supporters rêvent déjà d’une association Alexis Sanchez – Aubameyang.