OM ‍: Alexis Sanchez éjecté, une faute grave révélée

Six mois plus tard, le départ d’Alexis Sanchez laisse encore d’immenses regrets à l’OM, où Marcelino est tenu comme responsable du départ de l’international chilien vers l’Inter Milan.

Recrue phare de l’Olympique de Marseille à l’été 2022, Alexis Sanchez a assumé son statut sur le terrain en livrant des performances de haute volée sous les ordres d’Igor Tudor. Auteur de 14 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, l’international chilien est rapidement devenu l’idole du Vélodrome et l’histoire aurait pu durer plusieurs années mais finalement, « El Nino Maravilla » a quitté Marseille après une seule saison passée en France. Alexis Sanchez a fait le choix de revenir à l’Inter Milan, où son bilan en Série A est désastreux : zéro but, zéro passe décisive et seulement 10 matchs de championnat au compteur.

Difficile pour l’ancien buteur de l’OM de se faire une place derrière Lautaro Martinez et Marcus Thuram, lesquels marchent sur l’eau et semblent guider l’Inter vers le titre. Sur son compte X, la Minute OM est revenue sur les conditions du départ d’Alexis Sanchez, qui a fait l’objet d’un long feuilleton l’été dernier avant de prendre la décision de ne pas prolonger à Marseille. Le compte insider l’affirme, le départ du Chilien est en grande partie la responsabilité de Marcelino.

Marcelino responsable du départ d'Alexis Sanchez ?

« La raison (du départ de Sanchez) est simple : Alexis Sanchez voulait également rester à l'OM, tout comme le club à l'époque, mais quand Marcelino a été désigné comme entraîneur, sa prolongation a été rendue compliquée. Il ne voulait pas garder Alexis Sanchez dans l’effectif, son choix portait sur Aubameyang » selon le compte insider, pour qui Marcelino a tout simplement refusé de prolonger le Chilien à l’OM. L’histoire est sans doute un peu plus complexe car même avant la venue de l’entraîneur espagnol, Alexis Sanchez n’avait pas encore donné son feu vert pour prolonger à Marseille. Quoi qu’il en soit, ce départ précipité de l’ancien Barcelonais après une seule saison à Marseille laisse encore de gros regrets dans la cité phocéenne.