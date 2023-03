OM : Alexis Sanchez au bout du rouleau, il accuse Igor Tudor

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Joueur le plus décisif de l’OM cette saison, Alexis Sanchez semble marquer le pas lors des derniers matchs face à Annecy, le PSG ou Rennes.

Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Alexis Sanchez est sans conteste le joueur majeur aux yeux d’Igor Tudor en Provence. Il faut dire que l’international chilien a rarement déçu cette saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. En revanche, l’ex-attaquant de l’Inter Milan semble marquer le pas ces dernières semaines. Moins bien contre Annecy, le PSG ou encore Rennes lors des trois derniers matchs, Alexis Sanchez a tout simplement peut-être besoin de souffler, du haut de ses 34 ans. Pourtant, Igor Tudor refuse de l’économiser, y compris sur le match face à Annecy pour lequel Vitinha était pressenti titulaire dans la presse le jour du match. Sur Le Phocéen, le consultant Christophe Champy s’est posé la question de la gestion d’Alexis Sanchez par Igor Tudor.

Alexis Sanchez émoussé, la gestion de Tudor pose question

Et pour le spécialiste, il est clair que Tudor pourrait peut-être gérer davantage Alexis Sanchez en le préservant lorsque cela est nécessaire plutôt que de le titulariser systématiquement comme si Vitinha n’avait pas été recruté cet hiver par Pablo Longoria. « Alexis Sanchez est en train de tirer la langue. On l’a vu en difficulté contre Annecy, face au PSG… On a également vu à Rennes qu’il était un peu moins en forme. Que fait-on avec lui, est-ce qu’il est définitivement indéracinable ? A mon avis, Tudor compte trop sur lui pour tenter d’autres solutions. Est-ce que Tudor ne s’appuie pas un peu trop sur lui, y compris lorsqu’il est fatigué ? Dos au but, lorsqu’on le sert, il est capable de conserver le ballon, de se retourner et de faire avancer le bloc, il est très fort c’est sûr mais on a le droit aussi de le faire souffler lorsqu’il est moins bien et par exemple de faire jouer Vitinha » a lancé le consultant marseillais, qui s’interroge sur la gestion d’Igor Tudor avec la star de l’Olympique de Marseille. Quoi qu’il en soit, Alexis Sanchez aura maintenant une semaine de récupération entre chaque match de Ligue 1, ce qui devrait lui permettre de mieux récupérer et de paraître moins émoussé sur le terrain.