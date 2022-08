OM : Alexis Sanchez arrive à Marseille, annonce imminente ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Au lendemain de l'officialisation de la signature de Veretout, l'Olympique de Marseille pourrait rapidement annoncer la venue d'Alexis Sanchez. Même si l'attaquant chilien a encore des détails à régler avec l'Inter, il pourrait être présent dimanche au Vélodrome.

Que ce soit en Italie ou en France, tout le monde semble d’accord ce samedi pour dire que les prochaines heures devraient être décisives concernant la signature à l’OM d’Alexis Sanchez. Si La Provence dément des rumeurs qui évoquent la présence depuis vendredi de l’international chilien à Marseille, le média local indiquant que l’attaquant était toujours à Milan dans l’attente du feu vers de son agent qui négocie toujours avec les dirigeants de l’Inter, les choses semblent avoir avancé. « L’OM va-t-il enrôler un neuvième renfort dans les prochaines heures ? C’est la tendance », précise Alexandre Jacquin, qui suit de très près ce dossier et a des infos en provenance des bureaux de la Commanderie. De fait, Alexis Sanchez et l’Inter se « battent » afin de savoir combien le club italien versera au joueur pour le libérer de sa dernière année de contrat, le buteur de 33 ans voulant empocher un chèque pas loin de correspondre à son salaire sur 12 mois, ce que le vice-champion d’Italie refuse.

Alexis Sanchez à l'OM, c'est imminent

Selon TMW, Alexis Sanchez ne s’est pas entraîné vendredi avec ses coéquipiers nerazzurri, et cela avec l’autorisation de l’Inter, qui a compris que le joueur voulait partir et qui n'a pas l'intention de le retenir. Mais avant d’officialiser le divorce à l’amiable avec le club milanais, la star chilienne souhaite que tout soit bouclé avec Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille. Autrement dit, quand il aura la certitude que l’OM le recrutera à ses conditions, alors Alexis Sanchez mettra fin à son contrat avec l’Inter. Là encore, le média italien affirme que tout va basculer ce samedi, et que pourquoi pas, Alexis Sanchez pourrait être dans une loge du Vélodrome, dimanche soir, pour assister au match de sa future équipe en Ligue 1.