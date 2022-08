Alexis Sanchez à l’OM, le dernier obstacle enjambé ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM doit se séparer d’un ou deux joueurs pour conclure la venue d’Alexis Sanchez. Cela tombe bien, Konrad de la Fuente est sur le départ.

Il y a quelques jours, Pablo Longoria a lancé les grandes manœuvres pour accueillir Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille. Sur le papier, la piste menant à l’international chilien semblait totalement irréalisable pour un club de la dimension de l’OM. Et pour cause, de nombreux obstacles se sont rapidement dressées sur la route du président marseillais. Pour signer à Marseille, Alexis Sanchez devait résilier son contrat avec l’Inter Milan, trouver un accord financier avec l’OM et attendre que le club provençal se sépare d’un voire deux joueurs afin d’alléger la masse salariale. Trois obstacles qui auraient pu bloquer le deal mais tout va très vite dans ce dossier puisque le Chilien a trouvé un accord avec l’Inter pour résilier son bail qui courait jusqu’en 2023. Dans la foulée, un accord a été trouvé avec Marseille pour un contrat de deux ans à hauteur de 3 millions d’euros par saison. Il ne reste plus à l’OM que de se séparer d’un ou deux joueurs pour faire de la place.

Le départ de Konrad en bonne voie

Une mission dégraissage que Pablo Longoria souhaite boucler au plus vite pour ensuite accueillir Alexis Sanchez. Et selon les informations du journaliste Matteo Moretto, c’est Konrad de la Fuente qui a de grandes chances de faire ses valises dans les prochaines heures. Peu utilisé par Igor Tudor durant les matchs de préparation, l’international américain de l’OM a trouvé un accord de principe avec le Real Valladolid. Les discussions entre Marseille et le club espagnol portent sur un prêt avec une option d’achat quasiment automatique pour Konrad de la Fuente, qui n’aura donc disputer qu’une seule saison à l’Olympique de Marseille s’il venait à partir cet été. Titulaire aux yeux de Jorge Sampaoli au tout début de la saison, l’ancien feufolet du FC Barcelone avait agréablement surpris avec des débuts tonitruants en Ligue 1. Malheureusement, cela n’a pas duré et Konrad de la Fuente a rapidement été déclassé avant de se blesser et d’être absent la majorité de la seconde partie de saison