OM : Alexis Sanchez abuse, Igor Tudor s'inquiète

Par Corentin Facy

Depuis le début de la saison, Alexis Sanchez est incontestablement l’un des meilleurs joueurs de l’OM.

Buteur lors des deux derniers matchs de Ligue 1, face à Lorient et contre Monaco, Alexis Sanchez, en plus de son incroyable débauche d'énergie, commence à avoir de belles statistiques. Auteur de sept buts en championnat depuis le début de la saison, l’international chilien monte en puissance et son match contre Monaco a rappelé au monde entier le joueur qu’il peut être quand il est au top de sa forme physiquement. Inspiré techniquement et doté d’une grinta hors normes, Alexis Sanchez a crevé l’écran face à l’ASM samedi soir au Vélodrome. Interrogé ce mardi sur l’importance de l’ancien attaquant du FC Barcelone, Igor Tudor n’a pas tari d’éloges au sujet de celui qui est surnommé « El Niño Maravilla » au Chili et désormais à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur phocéen a même plaisanté au sujet du professionnalisme de l’attaquant de 34 ans, qui en fait presque trop.

Igor Tudor bluffé par Alexis Sanchez

« Il faut arriver à le gérer lors des entraînements, car il veut toujours en faire plus, travailler davantage » a commenté Igor Tudor à la veille du déplacement de l’OM sur la pelouse de Nantes, mercredi soir dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1, avant de poursuivre. « C’est le genre de joueur qui arrive deux heures avant l’entraînement et qui repart deux heures après la fin de l’entraînement. C’est un bel exemple pour ses coéquipiers, mais il faut faire attention que ce ne soit pas trop. C’est rare d’avoir ce genre de comportement dans une équipe, c’est vraiment un bel exemple pour les autres joueurs » a lancé Igor Tudor au sujet d’un Alexis Sanchez plus indispensable et admirable que jamais à Marseille, où son importance va bien au-delà des buts qu’il peut marquer ou des passes décisives qu’il peut distribuer. Pablo Longoria devra d’ailleurs prendre ce dossier à bras le corps après le mercato car Alexis Sanchez n'a signé qu’une saison à Marseille avec une seconde en option.