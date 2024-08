OM ‍: Alexis Sanchez à Marseille, c'est fini

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Libre après une saison à l’Inter, Alexis Sanchez est de plus en plus proche de l’Udinese. Son retour à l’OM avait été évoqué au début de l’été mais a finalement peu de chances de se concrétiser.

Alexis Sanchez avait le profil idéal aux yeux des dirigeants de l’Olympique de Marseille afin d’entourer les jeunes Valentin Carboni, Mason Greenwood, Ismaël Koné et bientôt peut-être Youssoufa Moukoko. Il y a quelques semaines, l’état-major olympien avait rouvert la piste menant à l’international chilien, un an seulement après son départ de l’OM pour rejoindre l’Inter. De nouveau libre, Alexis Sanchez est dans les cordes du club marseillais sur le point financier et pourtant, le dossier n’a pas évolué. A priori, c’est l’Olympique de Marseille qui a temporisé pour des raisons encore inconnues et à force de trop attendre, le 8e de la dernière saison de Ligue 1 risque de voir filer l’opportunité de recruter El Nino Maravilla.

Alexis Sanchez proche d'un retour à l'Udinese

Et pour cause, la presse italienne est unanime ce mardi pour dire que Sanchez est très proche d’un retour à l’Udinese, un club dans lequel il a évolué de 2008 à 2011 avant de rejoindre le FC Barcelone pour 26 millions d’euros à l’époque. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Alexis Sanchez envisage de plus en plus fortement de revenir chez les noir et blanc. Une tendance confirmée par Fabrizio Romano, qui a dévoilé sur X que l’Udinese avait officiellement envoyé sa proposition de contrat à Alexis Sanchez. La réponse ferme et définitive de l’international chilien se fait encore attendre, et l’état-major de l’OM sait à quel point son ancien n°10 peut être long à se décider.

L’été dernier, le feuilleton Alexis Sanchez avait trainé en longueur pendant plusieurs mois avant que ce dernier prenne finalement la direction de l’Inter quelques jours seulement avant la reprise du championnat. Si la piste Alexis Sanchez venait à définitivement tomber à l’eau, il sera intéressant de voir sur quels dossiers se positionnera le club phocéen en attaque. Ces derniers jours, la piste la plus chaude mène à Youssoufa Moukoko, le buteur de 19 ans du Borussia Dortmund. En parallèle, le club marseillais n’a pas encore renoncé à Eddie Nketiah, priorité de Roberto De Zerbi, pour qui Arsenal réclame près de 35 millions d’euros. Sans compter que Marseille doit encore trouver un attaquant sur le couloir gauche, les prochaines semaines promettent d’être agités et cela même si Alexis Sanchez ne rejoint pas la cité phocéenne.