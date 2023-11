OM ‍: Alexis Sanchez a fait un bras d'honneur à Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les maigres performances de Pierre-Emerick Aubameyang sous le maillot de l'OM en Ligue 1 ont relancé les regrets des supporters après le départ d'Alexis Sanchez, qui est reparti à l'Inter.

Dans un long entretien accordé à RMC, Pablo Longoria a reconnu ne pas avoir tout réussi lors du dernier marché des transferts, mais le président de l’Olympique de Marseille s’est défendu d’avoir commis une énorme erreur concernant Alexis Sanchez. Recruté en 2022, l’attaquant chilien a emballé le Vélodrome, mais il n’a pas jugé utile de prolonger son séjour en Provence, finissant par accepter de revenir à l’Inter, où ses titularisations sont rares cette saison. Estimant avoir fait les efforts financiers qu’il fallait pour conserver Alexis Sanchez, Pablo Longoria a donc investi sur Pierre-Emerick Aubameyang, lequel a bien du mal à confirmer son énorme talent. De quoi agacer les supporters phocéens qui accusent leur président de ne pas avoir tout fait pour garder le Chilien et de lui avoir refusé le salaire qu’il a finalement accepté de payer pour l’attaquant international gabonais. Une accusation qui rend dingue un consultant de RMC.

Alexis Sanchez s'en fout de l'OM

Ancien capitaine de l'ASSE, Jean-Michel Larqué s'offusque que les fans de l'Olympique de Marseille reprochent à Pablo Longoria le départ d'Alexis Sanchez. « J'ai regardé ses statistiques et Alexis Sanchez a joué 125 minutes, un seul match comme titulaire avec l’Inter depuis son retour. Le projet sportif de l’OM, il n’en avait rien à faire. S’il avait envie de jouer à chaque match, il serait resté à Marseille. Il savait qu’en allant là-bas, il ne jouerait que très peu. Aujourd’hui, Alexis Sanchez n’a plus envie de jouer au football. S’il avait vraiment cette envie-là, il serait resté une saison supplémentaire à l’OM et Pablo Longoria a eu raison de ne pas négocier avec lui. Ce joueur a temporisé tout l’été, et ce n’est pas un attaquant qui restera dans les annales de l’Olympique de Marseille », a confié le consultant de RMC, visiblement pas attristé par le départ d'Alexis Sanchez, même si cela ne suffira probablement pas à calmer la colère des habitués du Vélodrome.