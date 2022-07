OM : Alexis Sanchez à Marseille, ça se précise !

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, Alexis Sanchez n’est pas insensible à l’intérêt du club phocéen. L’attaquant de l’Inter Milan, non convoqué pour les matchs amicaux de son équipe, pourrait négocier une rupture de son contrat. Peut-être une occasion à saisir sur cette piste validée par l’entraîneur Igor Tudor.

Ça devrait encore bouger dans le secteur offensif de l’Olympique de Marseille. A en croire les dernières rumeurs, le Colombien Luis Suarez ne sera pas le seul attaquant recruté. Et pour cause, le club phocéen devra peut-être compenser le départ souhaité de Bamba Dieng. Le Sénégalais n’a aucune envie de faire ses valises. Mais le message reçu vendredi soir est on ne peut plus clair. L’ancien talent de l’académie Diambars est resté sur le banc des remplaçants pendant l’intégralité du match amical contre Middlesbrough (défaite 2-0).

Pour Bamba Dieng, qui n’est pas entré en jeu, le message semble clair, et son entourage l’a compris ainsi : l’OM souhaite le vendre cet été. Lui tient fermement à rester @lequipe #BOROOM pic.twitter.com/Z8GoKbqzbe — Mathieu Grégoire (@Serguei) July 22, 2022

Et selon les informations du journal L’Equipe, le choix de l’entraîneur Igor Tudor a bien pour objectif de pousser Bamba Dieng vers la sortie. Ainsi, le montant éventuellement récupéré pour son transfert permettrait de terminer le recrutement et de réaliser un gros coup, notamment avec Alexis Sanchez ? L’attaquant de l’Inter Milan est annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois. Ce mercato estival représente une opportunité idéal puisque le Chilien va sûrement quitter les Nerazzurri. L’ancien joueur du FC Barcelone n’est même pas convoqué pour le match amical contre le Racing Club de Lens ce samedi.

Tudor très intéressé

D’après le Corriere dello Sport, qui confirme qu’Alexis Sanchez n’entre pas dans les plans du coach Simone Inzaghi, l’attaquant de 33 ans pourrait négocier une rupture de son contrat à l’amiable. La dernière année de son bail lui assure 7 M€, mais la source croit savoir qu’un montant de 4 M€ pourrait satisfaire les deux parties ainsi que l’Olympique de Marseille, à supposer que le vice-champion de France ait les moyens de s’aligner sur ses exigences salariales. En tout cas, Igor Tudor, qui a vu Alexis Sanchez à l’œuvre en tant que coach de l’Hellas Vérone, aurait insisté auprès de ses dirigeants pour étudier cette piste. Et le Milanais ne serait pas insensible à l’intérêt olympien.