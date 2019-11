OM : Alerte rouge à Marseille pour une pépite !

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille n’a finalement pas recruté de latéral gauche afin de concurrencer Jordan Amavi. Le choix est donc très restreint pour André Villas-Boas…

Depuis le début de la saison, deux joueurs ont évolué à ce poste : Jordan Amavi bien sûr, qui revient en bonne forme ces dernières semaines, et Hiroki Sakaï. Mais du côté des supporters olympiens, on espère fortement que le club recrutera un arrière gauche au mercato hivernal. Et si ce n’est pas le cas, qu’un jeune parvienne à s’imposer pour devenir au minimum une doublure intéressante. Ce jeune en question, ce pourrait bien être Niels Nkounkou, âgé de 18 ans et jugé comme très prometteur au sein du centre de formation. Problème : le latéral gauche n’a toujours pas signé professionnel. Et du côté de son entourage, on commence à s’impatienter à l’image de son agent Yvan Le Mée, interrogé par Le Phocéen.

« Ils ont fait une proposition, pour être clair, qu’on n’a pas acceptée. Elle était différente des autres propositions faites aux autres joueurs passés pro. Il ne semblait pas correct de faire une proposition différente. Et on n’était pas pressé, ni le club, car il reste encore un an de contrat. Et au-delà de trouver un accord économique, le plus important pour un jeune joueur, c’est de savoir ce que tu vas en faire. On attend de savoir ce qu’ils veulent en faire. Aujourd’hui tu as Amavi, Sakai et tu as Rocchia qui est prêté. Aujourd’hui, on n’est pas à se dire qu’il faut signer le contrat pro avec l’OM, on est à vouloir savoir ce qui va lui être réservé sportivement » a indiqué l’agent de Niels Nkounkou, qui menace clairement Marseille de mettre les voiles si la situation n’est pas clarifiée rapidement…