OM : Alerte au mercato, Thauvin négocie son départ !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Victime d’une entorse de la cheville face aux Glasgow Rangers dimanche après-midi en match amical, Florian Thauvin sera éloigné des terrains entre 3 et 4 semaines.

Un coup dur pour l’OM et pour l’international tricolore en vue de la première journée de Ligue 1 contre Reims. Par ailleurs, cette blessure chamboule également le mercato du champion du monde, les grands clubs européens étant généralement assez réticents à l’idée de miser sur des joueurs blessés. Mais le FC Valence, qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, pourrait tout de même envoyer une offre à l’OM.

Thauvin réclame un salaire énorme à Valence

Très bien informé en ce début de mercato, le compte OM-United affirme que le FC Valence veut Florian Thauvin et pour arriver à ses fins, le 4e du championnat d’Espagne pourrait monter jusqu’à 35 ME. Une offre qui ne devrait pas convaincre Jacques-Henri Eyraud de lâcher son champion du monde. En revanche, ce dernier serait plutôt « séduit » par la proposition du club espagnol. A tel point que des négociations contractuelles ont débuté entre le joueur et Valence, avec des exigences financières très élevées de la part du Français, qui réclamerait un salaire XXL de 700.000 euros mensuels en Espagne. De quoi refroidir le club ché ? Réponse dans les prochaines semaines…

