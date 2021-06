OM : Boga à 20 ME, Marseille négocie sec

Dans : OM.

A la recherche d’un ailier pour compenser le départ de Florian Thauvin au Mexique, l’OM a ciblé le profil de Jérémie Boga.

En fin de contrat avec Sassuolo en juin 2022, l’ancien attaquant du Stade Rennais est courtisé par Marseille ainsi que par Lyon en France. Jérémie Boga a d’ores et déjà fait savoir à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas, raison pour laquelle son nom revient avec insistance chez les cadors de Ligue 1. Natif de Marseille, le virevoltant attaquant de 24 ans se verrait bien évoluer à l’OM sous les ordres de Jorge Sampaoli la saison prochaine. Mais son prix, estimé à 20 ME, est un frein pour l’Olympique de Marseille malgré les ambitions de Frank McCourt sur le marché des transferts cet été. Cela étant, le dossier n’est pas refermé, selon les informations du Phocéen.

Le média affirme que des négociations ont bien été entamées entre l’Olympique de Marseille et Sassuolo pour le transfert de Jérémie Boga. Pour l’heure, il n’est pas question de parler d’accord entre les deux clubs, mais les discussions ont le mérite d’exister, ce qui prouve une nouvelle fois l’ambition retrouvée de l’OM sur le marché des transferts. Pour rappel, le club phocéen tient d’ores et déjà sa première recrue de l’été avec Gerson, recruté pour 20 ME + bonus en provenance de Flamengo et dont l’officialisation du transfert est imminente. Au milieu de terrain, Thiago Almada est la seconde piste chaude de Jorge Sampaoli, qui souhaite absolument s’offrir le talentueux argentin de 19 ans évoluant à Vélez. Le milieu de terrain marseillais pourrait également être étoffé par Mattéo Guendouzi, qui fait l’objet de négociations pour un transfert définitif entre Marseille et Arsenal. Enfin, en défense, le média marseillais confirme l’existence de la piste William Saliba, qui évolue également chez les Gunners, sans en dire plus sur la tendance des négociations.