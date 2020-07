OM : Ajroudi vs McCourt, il craque et c'est violent !

Dans : OM.

A chaque jour sa sortie médiatique dans le dossier de la vente de l'Olympique de Marseille. Et après l'interview de Mohamed Ajroudi, René Malleville craque.

La très longue interview de Mohamed Ajroudi ce vendredi dans La Provence a suscité plus de questions qu’apporté des réponses sur la possible vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt à l’homme d’affaires franco-tunisien. Et du côté des supporters de l’OM, ils sont de plus en plus nombreux à penser que la blague a assez duré et que les choses doivent rapidement être éclaircies dans un sens ou dans l’autre. Pour René Malleville, pas de place pour la poésie, l’emblématique fan de l’Olympique de Marseille a piqué un coup de colère dont il a le secret face à toute à cette histoire de vente de l’OM.

Via son compte Twitter, René Malleville a craqué dans une vidéo depuis son lieu de villégiature. « J’ai lu les extraits de la Provence avec l’interview d’Ajroudi. Bon là je vous le dis franchement, les supporters en ont plein les coui…. de cette valse hésitation. Les interviews des uns et des autres qui se contredisent. Je ne sais pas si la vente se fera, personnellement je l’espère, mais arrêter de donner des interviews parce que vous prenez les gens pour des cons. McCourt dit qu’il ne vend pas, l’autre dit que c’est quasiment fait (…) On en a plein les coui…., et arrêtez ça. On ne sait plus où on est, où on va. Nos vacances sont pourries par vos déclarations à la con. Ne parlez que si vous avez du concret, moi j'en ai plein les coui.... », a lancé le supporter de l’Olympique de Marseille visiblement furieux.