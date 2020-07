OM : Ajroudi donne 10 jours à McCourt pour accepter sa dernière offre !

Dans : OM.

Ce mercredi, le représentant d'Ajroudi a annoncé que ce dernier donnait 10 jours à McCourt pour étudier et répondre à son ultime proposition de rachat de l'OM.

Est-ce le chant du cygne ou un réel espoir de convaincre Frank McCourt de lui vendre l’Olympique de Marseille ? Mohamed Ajroudi a visiblement décidé de lancer ses dernières forces dans la bataille. Et dans un communiqué publié par le cabinet suisse Greenberg, Hornblower, Deschenaux & Partenars, l’homme d’affaires franco-tunisien veut donner une dernière chance au milliaire américain propriétaire de l’OM de négocier le rachat du club. « M. Ajroudi et ses partenaires offrent officiellement aux actionnaires actuels de racheter le club de l'Olympique de Marseille à leur prix d'acquisition, en reprenant toutes les dettes et dépenses relatives au fonctionnement du club, dûment justifiées, qu'ils ont encourues depuis son acquisition. Ils s'engagent à payer le montant nécessaire à régler la solution avec l'ICFC-UEFA au sujet des pertes annuelles de ces trois dernières années, comme déjà dit », indiquent le représentants de Mohamed Ajroudi.

Et pour bien faire comprendre que cette proposition était la dernière, les choses sont cette fois claires et nettes, Frank McCourt devra répondre sous 10 jours. « La présente offre est leur dernière offre ferme, valable pour les prochains 10 jours ouvrables, sujette à audit des comptes et à la pleine divulgation des engagements et des litiges en cours ou prévisibles en l'état », indique le cabinet suisse. Pour rappel, la semaine passée, et de manière très officielle, Frank McCourt avait déjà fait savoir qu’il refusait de vendre l’Olympique de Marseille à Mohamed Ajroudi. On voit mal ce qui pourrait pousser ce dernier à changer d’avis aussi rapidement.