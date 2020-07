OM : Ajroudi balaie les polémiques, il a son plan secret

Dans : OM.

Même si les polémiques se multiplient sur sa réelle capacité à acheter l'Olympique de Marseille, Mohamed Ajroudi affirme toujours avancer dans son projet.

Totalement mythomane pour les uns, homme d’affaires avisé pour les autres, Mohamed Ajroudi ne laisse personne indifférent. Mais cela ne perturbe pas celui qui depuis trois semaines a pris les commandes d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille avec à ses côtés Mourad Boudjellal. Visiblement habitué à vivre entouré de ces polémiques sur sa personne, Mohamed Ajroudi estime que les choses vont se mettre en place pour la cession de l’OM par Frank McCourt, mais après avoir initié un énorme déballage dans les médias, il précise désormais que l’opération demandera du temps. Face au milliardaire américain, qui répète à qui veut l’entendre qu’il n’envisage pas de vendre l’Olympique de Marseille. Mohamed Ajroudi reste zen et a déjà les idées claires sur la suite des événements.

Si sa communication a laissé croire qu’il pourrait prendre les commandes du club phocéen rapidement, Ajroudi se fait désormais plus patient. « Vous savez, on a chargé deux banques de travailler, je suis confiant. Si on prend des banquiers, ça veut dire qu’ils ont une tâche à remplir, et on les paie pour ça. Il faut laisser du temps au temps. Il y a toujours un acheteur et un vendeur. Je laisse les banquiers faire. C’est tout. C’est un plaisir de faire des affaires dans le sport. On ne va obliger personne à se stresser ou à faire autrement », explique, dans L’Equipe, Mohamed Ajroudi, qui ne veut plus se mettre de pression sur cette éventuelle opération. Les supporters de l'OM vont devoir donc patienter encore afin de savoir si tout cela est bien sérieux, même si la personnalité visiblement étonnante du franco-tunisien peut faire douter du sérieux de ses intentions.