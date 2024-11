OM-AJA ‍: Pelissier ne veut pas être médisant, mais…

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Auxerre arrive en grande forme au moment de jouer l'OM au Vélodrome. Mais pas question pour les visiteurs de fanfaronner.

Ce vendredi soir, l’OM reçoit l’AJ Auxerre avec la ferme volonté d’enfin concrétiser sa deuxième place, sans cette fois-ci se focaliser sur le PSG qui est déjà loin devant. Attention toutefois, car le club bourguignon reste sur un convaincant succès face à Rennes sur le score de 4-0. Pas de quoi faire bomber le torse aux Auxerrois, dont l’entraineur Christophe Pelissier se veut volontairement modeste en expliquant que son équipe n’a pas forcément le niveau de son adversaire en ce qui concerne les qualités globales.

« Sans faire injure à nos joueurs »

« On connaît l’ambiance survoltée du Vélodrome. On a du mal à communiquer avec les joueurs et entre eux également. Mais c’est un plaisir de jouer contre une telle équipe, dans une telle ambiance. C’est une très forte équipe, qui est en train de se mettre en place. On reste sur trois matches de qualité et on sait pourquoi on a fait ça. Si on oublie, qu’on est moins dans la concentration, les courses, l’exigence, on sera sanctionné. Il faudra être à 110% de nos possibilités. Sans faire injure à nos joueurs, l’équipe de Marseille est largement supérieure », a livré l’ancien entraineur d’Amiens et de Lorient, qui tient à prévenir ses joueurs que toute suffisance sera sévèrement sanctionnée.

Le mot d’ordre est passé, d’autant que malgré la différence de niveau supposé entre les deux équipes, l’OM n’est clairement pas impérial à domicile cette saison. Reims et Angers sont venus à prendre un point, ce qui constitue très certainement un motif d’espoir pour l’AJA.