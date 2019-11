OM : Aïe, Mourinho fait de l’ombre à Marseille au mercato

Dans : OM.

A la recherche de bonnes opportunités à moindre coût au mercato, l’Olympique de Marseille a coché le nom du prometteur Nathan Ferguson pour renforcer sa défense.

Le défenseur central de West Bromwich Albion (D2 anglaise) attire les convoitises en raison de ses performances, mais surtout de son potentiel et de sa situation contractuelle. A 19 ans, il sera disponible pour moins d’un million d’euro au mercato hivernal, selon les informations récoltées par The Sun. Et si le média britannique confirme l’intérêt de l’Olympique de Marseille à l’égard de ce défenseur central capable de dépanner sur les côtés, il est également notifié que plusieurs cadors européens sont sur les rangs.

Parmi eux, l’Atlético de Madrid et Crystal Palace… mais surtout le Tottenham de José Mourinho. En effet, le Special One, qui pourrait perdre plusieurs défenseurs en fin de contrat l’été prochain, aurait jeté son dévolu sur ce prometteur défenseur anglais de 19 ans. Reste maintenant à voir quel sera le choix du joueur, lequel aura bien plus de possibilités de jouer régulièrement s’il rejoignait les rangs de Crystal Palace ou de l’Olympique de Marseille. Mais qui pourrait être tenté de rejoindre un cador du championnat anglais comme les Spurs. Une chose est certaine, son prix ridicule au vu de son immense potentiel en fera l’un des joueurs les plus courtisés du mercato hivernal, alors qu’il a fêté en septembre sa première sélection pour les moins de 20 ans de l’Angleterre.