OM : Agressé à Marseille, Bouna Sarr ne veut plus en entendre parler

Ce vendredi matin, peu de temps avant l’entraînement de l’Olympique de Marseille, Bouna Sarr a été victime d’un vol à main armée à son domicile. Un épisode à oublier pour le Marseillais.

Cette fois, l’actualité de Bouna Sarr n’est malheureusement pas animée par des rumeurs sur le marché des transferts. Alors qu’il s’apprêtait à partir pour le centre d’entraînement de l’Olympique de Marseille, l’ailier ou latéral droit, en compagnie de sa conjointe, a été victime d’un vol à main armée à son domicile. Quatre hommes ont en effet pénétré chez l’ancien Messin et l’ont menacé avant de repartir avec des objets de valeur et de l’argent. A noter que le couple n’a pas été blessé pendant ce home-jacking, d’où le message rassurant du joueur qui souhaite tourner la page le plus vite possible.

« Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien. Ça m'a vraiment touché... Mon amie et moi allons bien ! Ce sont des choses qui malheureusement arrivent, qui peuvent arriver à tout le monde et n'importe où ! Plus de peur que de mal... Donc maintenant, il faut passer à autre chose et se concentrer sur la suite ! La vie continue grâce à Dieu. Merci encore à tous pour vos messages », a répété Bouna Sarr sur Twitter, dans une période décidément difficile pour l’Olympique de Marseille, également confronté à plusieurs cas de covid-19 dans son effectif et au report de son premier match de Ligue 1 contre l’AS Saint-Etienne.