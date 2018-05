OM : L'OM menace d'abandonner le Vélodrome et de construire son stade !

Dans : OM, Ligue 1.

Le ton est sérieusement monté entre l'Olympique de Marseille et Arema, l'actuel gestionnaire du Vélodrome. Visiblement de plus en plus agacé de ne pas aboutir à un accord avec la société en charge du stade marseillais, Jacques-Henri Eyraud menace désormais officiellement de lancer la construction d'un nouveau stade afin que l'OM quitte le Vélodrome. Une menace évidemment pas aisée à mettre réellement en oeuvre, mais qui va forcément inciter tout le monde, et notamment la municipalité, à réfléchir.

Pour le président de l'Olympique de Marseille, l'heure n'est plus aux tergiversations. « Il est certain que toutes les options sont sur la table, y compris celle de construire notre propre stade. Nous avons les moyens financiers de cette ambition-là. Nous pensons que ce serait dommage, compte tenu des atouts que représente le fait d’avoir un stade en cœur de ville. Mais il faudra se rendre à l’évidence (...) Il est clair que notre niveau d’ambition pour le projet que nous portons dépendra très clairement de notre capacité ou non à exploiter l'outil important et stratégique que représente l’Orange Vélodrome. Nous n’attendrons pas 2020 pour réviser nos ambitions à la baisse si l’exploitation du stade ne nous est pas confiée », prévient, dans La Provence, Jacques-Henri Eyraud, histoire de bien mettre les choses au point. Du côté d'Arema et de la mairie de Marseille, le message sera bien reçu...