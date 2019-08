OM : Adil Rami viré, Marseille choisit la manière forte !

Dans : OM, Ligue 1.

Adil Rami ne portera plus le maillot de l'Olympique de Marseille puisque l'on apprend ce lundi soir que le club phocéen a résilié son contrat. L'affaire va désormais aller devant la justice.

Selon L'Equipe, après avoir reçu son défenseur il y a quelques semaines, et laissé les délais légaux passer, Jacques-Henri Eyraud a demandé à l'avocat de l'Olympique de Marseille d'adresser à Adil Rami un recommandé signifiant à ce dernier que son contrat était résilié sans délai pour faute grave. Pour cela l'OM s'appuie sur la participation d'Adil Rami à Fort Boyard alors qu'il devait être aux soins le même jour à Marseille. De même, le défenseur phocéen a assisté à un défilé de mode à Monaco alors qu'au même moment son équipe jouait au Vélodrome. Mais du côté des avocats d'Adil Rami, on est clairement décidé à contre-attaquer et il est évident que la suite de ce dossier se plaidera devant les Prud'hommes. En attendant, Adil Rami n'a plus de contrat et est désormais libre de signer où le souhaite, alors qu'à la base il était lié jusqu'en 2021 avec l'OM. L'Olympique de Marseille s'est, de son côté, libéré d'un gros salaire avec toutefois le risque de devoir le payer peut-être dans quelques mois ou quelques années.