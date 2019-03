OM : Adil Rami leader de la lutte contre les femmes battues !

Dans : OM, Ligue 1.

Adil Rami va faire parler de lui dans les prochains jours, et ce ne sera pas pour ses performances sous le maillot de l'Olympique de Marseille. En effet, le champion du monde de l'OM a accepté de participer à une campagne contre la violence faites aux femmes. Pour Adil Rami, il est évident que sa notoriété peut être utile à faire parler encore plus de ce problème très grave. Ce dimanche, le défenseur de l'Olympique de Marseille s'est confié sur ce sujet.

« Cette cause me tient à coeur. Ce que je vois passer sur les réseaux sociaux me touche énormément. J’y pense depuis longtemps sans savoir comment faire. Maintenant que j’ai fait une petite carrière dans le foot, j’ai voulu être aidé (...) Cela n’a rien à voir avec ma famille : mon père n’a jamais battu ma mère ! Le déclic s’est produit quand j’étais jeune joueur à Lille, à 21 ou 22 ans. Dans l’entourage de mon ex-petite amie, une femme avait subi ce type de violences et perdu la vie. Cela m’a profondément marqué, avoue Adil Rami, qui explique que Pamela Anderson ne l’a pas poussé à faire ce choix de s’engager dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. Pamela est plus qu’engagée, elle essaie de sauver la planète ! Mais cette idée ne vient pas d’elle. C’est un sujet dont je parle souvent, avec ma mère, mes soeurs. Quand il m’arrive de lire ce genre d’histoires, cela me choque tellement que j’en ai la chair de poule. Je me sens démuni. C’est pour ça que je suis heureux de pouvoir agir avec la Fédération nationale solidarité femmes. »